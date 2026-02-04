Netflix il CEO Sarandos criticato al Senato per aver pubblicato i contenuti più woke del mondo

Durante un’audizione al Senato sull’antitrust, Ted Sarandos, il co-CEO di Netflix, è stato preso di mira da senatori che lo hanno accusato di aver pubblicato contenuti troppo “woke”. La discussione si è trasformata in uno scontro acceso, con molti che hanno criticato la piattaforma per aver spinto un’ideologia progressista. Sarandos ha difeso le scelte di Netflix, ma il dibattito si è acceso su come gli streaming influenzino la cultura e i valori italiani e americani.

Doveva essere un'audizione sull'antitrust, si è trasformata in uno spettacolo da prime time: Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, si è ritrovato al centro di una raffica di accuse ideologiche e timori mediatici, con il Congresso pronto a usare lo streaming come campo di battaglia culturale. Durante un'audizione al Senato statunitense, il CEO di Netflix Ted Sarandos è stato attaccato per i presunti "contenuti più woke del mondo" mentre difendeva l'acquisizione da 83 miliardi di Warner Bros. Discovery, in un confronto che ha rapidamente virato verso lo scontro politico. Dal mercato all'ideologia: Netflix nel mirino del Senato Le audizioni del Senato americano hanno spesso un talento naturale per deragliare, ma quella che ha visto protagonista Ted Sarandos ha superato ogni aspettativa.

