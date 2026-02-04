La politica locale si scontra ancora sul progetto che nessuno sembra voler. La destra insiste:

Nessuno vuole questo progetto, ma tra destra e sinistra è comunque bagarre politica. Il Pd reggiano è tranchant. "La proposta di un impianto come quello di Giarola non corrisponde ai criteri di sviluppo sostenibile del territorio. Pertanto, esprimiamo un parere contrario all’impostazione data dalla norma nazionale che permette la realizzazione di impianti come questo che contrastano con la visione di tutela del territorio, in una città come la nostra caratterizzata da produzioni agricole ad alto valore aggiunto", chiosa Riccardo Ghidoni, capogruppo dem in Sala Tricolore, posizione sottoscritta da tutto il Pd cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nessuno lo vuole, ma la politica litiga lo stesso. La destra: "Reggio dica no". Pd: "Mani legate"

Approfondimenti su Reggio Emilia Battaglia

Dopo le osservazioni del Ministero dell’Ambiente, il Partito Democratico bergamasco ribadisce la propria opposizione al progetto dell’autostrada Bergamo-Treviglio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Reggio Emilia Battaglia

Argomenti discussi: Nessuno lo vuole, ma la politica litiga lo stesso. La destra: Reggio dica no. Pd: Mani legate; Markov, l’ex consigliere di Putin: I negoziati sull’Ucraina un gioco, ma nessuno vuole chiudere; Russia. Il conto alla rovescia nucleare che nessuno vuole fermare; La Camera indecisa, lo shutdown che nessuno vuole vedere.

Il Papa: nessuno salva il mondo da solo. Dio potrebbe: ma vuole salvarlo con noi«Sperare è partecipare: questo è un dono che Dio ci fa. Nessuno salva il mondo da solo. E neanche Dio vuole salvarlo da solo: Lui potrebbe, ma non vuole, perché insieme è meglio. Partecipare ci fa ... avvenire.it

Nessuno vuole scucire un euro per l'Ucraina. Anche la Bce stoppa la Commissione sugli asset russi: Non garantiamoNessuno vuole scucire un euro per aiutare l'Ucraina, nessuno vuole fare da garante per un prestito. E nel caso della Banca Centrale Europea nemmeno può farlo, perché vietato dalle leggi e dai trattati ... huffingtonpost.it

Il quadro economico sale a 44 milioni, nessuno vuole metterci la differenza. Il Pd: "Rixi e Salvini penalizzano la città". Bucci accusa la giunta Salis: "Eliminati tutti i progetti per Genova" - facebook.com facebook