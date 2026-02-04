Alessio Evangelista presenta il suo primo libro di poesie, intitolato “Nero Gotico”. L’autore, poeta e giornalista, spiega come il volume raccolga esperienze personali e simboli legati alla notte. Evangelista ha deciso di condividere con i lettori le sue emozioni e le sue immagini più intense, tra ricordi e suggestioni oscure. Il libro segna un passo importante nella sua carriera e apre la strada a nuovi progetti.

Il poeta e giornalista Alessio Evangelista racconta la nascita del suo libro, tra autobiografia, simboli notturni e nuovi progetti in arrivo. Prima di diventare autore poetico, Alessio Evangelista ha mosso i suoi primi passi nel mondo dell’editoria proprio sulle pagine de L’Opinionista, distinguendosi nella sezione sport e musica per sensibilità narrativa e capacità di trasformare il racconto giornalistico in un’esperienza emotiva. Negli anni ha portato avanti il percorso professionale che lo ha condotto al tesserino da pubblicista, consolidando una scrittura matura, riconoscibile e sempre più personale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Nero Gotico”, Alessio Evangelista pubblica il suo primo libro di poesie

Approfondimenti su Nero Gotico

