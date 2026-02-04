Neonata rapita a Cosenza i consulenti | ‘Rosa Vespa capace di intendere e volere’

A Cosenza una neonata di nome Sofia è stata rapita. La polizia sta cercando di capire come sia avvenuto il sequestro e chi possa averlo fatto. Rosa Vespa, 52 anni, è al centro di questa vicenda. I consulenti affermano che Rosa è in grado di intendere e volere, ma ancora non si sa se abbia un ruolo diretto nel rapimento. La città si stringe attorno alla famiglia della piccola, mentre le forze dell’ordine lavorano senza sosta per ritrovare Sofia e fare luce sulla vicenda.

Chi è Rosa Vespa e come è avvenuto il rapimento di Sofia. Rosa Vespa, 52 anni, è al centro di uno dei casi più eclatanti di cronaca recente a Cosenza. La sera del 21 gennaio 2025, la donna ha prelevato una neonata di appena un giorno dalla clinica privata Sacro Cuore, spacciandosi per un’infermiera. Al suo fianco c’era il marito, Moses Omogo, 44 anni, la cui posizione è attualmente stralciata e potrebbe essere archiviata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile cosentina, Vespa aveva simulato una gravidanza per nove mesi, approfittando della sua corporatura robusta, e aveva organizzato tutto affinché nessuno potesse sospettare che il bambino non fosse suo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

La donna che ha rapito una neonata in una clinica di Cosenza era lucida al momento dell’azione.

Una neonata di pochi giorni è stata presa nel tardo pomeriggio di martedì in un quartiere di Cosenza.

