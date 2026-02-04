Nella Londra corbiniana si tifa ayatollah Ditelo chiaro e forte Khamenei ci rendi orgogliosi

Nelle strade di Londra, alcuni tifosi si sono fatti sentire a favore dell’ayatollah Khamenei, gridando “Ditelo chiaro e forte, Khamenei ci rendi orgogliosi”. Nel frattempo, a Teheran e nelle carceri di Evin, i giovani iraniani continuano a chiedere libertà, urlando “Libertà!” e “Zan, Zendegi, Azadi!”. La tensione tra le piazze e le mura delle prigioni si fa sempre più palpabile.

Il Pd lascia il Giorno della memoria alla destra. No al ddl Romeo (mentre Meloni si smarca dal fascismo) L'antisemitismo ha avvelenato i nostri pozzi scolastici. Uno studio dell'Unesco In Francia allarmi bomba e attacchi contro gli ebrei. Colpite scuole e sinagoghe Nelle piazze di Teheran e nelle celle di Evin, giovani iraniani gridano “Libertà!” e “Zan, Zendegi, Azadi!”, mentre i basiji e le Guardie della Rivoluzione sparano e uccidono a migliaia. Intanto nel cuore della metropoli che un tempo si vantava di essere culla dell’Illuminismo e baluardo della tolleranza, in centomila – studenti universitari con felpe alla moda, professionisti, politici e famiglie con passeggini – invadevano le vie di Londra per una “marcia per Gaza”, trasformata in un carnevale di omaggi alla teocrazia sanguinaria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Nella Londra corbiniana si tifa ayatollah. “Ditelo chiaro e forte, Khamenei ci rendi orgogliosi” Approfondimenti su Londra Teheran Come l'Iran ha oscurato internet per i manifestanti (ma non per l'ayatollah Khamenei) Durante le recenti proteste in Iran, il governo ha adottato misure per oscurare l'accesso a internet, limitando la comunicazione tra i manifestanti. Iran, Khamenei rende omaggio alla tomba dell'ayatollah Khomeini Sabato, Ali Khamenei ha visitato il santuario dell’ayatollah Khomeini a Teheran.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.