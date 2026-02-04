Nel pacchetto sicurezza anche scudo e fermo rivisti

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza. Le novità più attese riguardano lo scudo e il fermo, rivisti per rafforzare le misure contro la criminalità. Confermato il giro di vite sui coltelli e il Daspo urbano, che ora diventano strumenti più stringenti. Le norme sono state inviate al Quirinale e sarà il presidente Mattarella a firmarle nelle prossime ore. La legge entrerà in vigore a breve, pronta a cambiare la vita in strada e nelle città.

Fuori la cauzione per gli organizzatori delle manifestazioni chiesta dalla Lega di Matteo Salvini. Dentro la stretta sui coltelli e l'estensione del Daspo urbano, ma anche, riscritte, le altre due misure controverse: lo scudo per gli agenti e chiunque altro ricorra alle armi o alla forza «in presenza di una causa di giustificazione», modificato con la previsione di un doppio registro - quello classico degli indagati e uno separato per coloro che i Pm ritengono aver agito per legittima difesa - e il «fermo di prevenzione», fortemente ridimensionato. Il faldone sicurezza da 80 pagine - un decreto e un Ddl - riveduto e corretto dal Governo per rispondere alla richiesta di Giorgia Meloni di scriverlo «a prova di Costituzione» è stato trasmesso ieri da Palazzo Chigi al Colle, con la speranza di approvarlo giovedì 5 febbraio in Consiglio dei ministri.

