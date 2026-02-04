Nel cuore di Mestre, un negozio di vicinato si trasforma in un punto di ritrovo per chi cerca di acquistare fumo in segreto. La polizia ha scoperto un’attività clandestina nascosta dietro le pareti di un piccolo minimarket etnico, a pochi passi dal centro storico e da via Piave. L’operazione ha portato alla luce un traffico di sostanze illegali gestito senza scrupoli nel quartiere.

Nel cuore di Mestre, a pochi passi dal centro storico e ai margini di via Piave, un piccolo minimarket etnico è diventato teatro di un’operazione sorpresa che ha svelato un’attività clandestina nascosta dietro le facciate di prodotti alimentari. Giovedì scorso, durante un blitz coordinato dalla polizia locale, gli agenti del nucleo pronto impiego e dell’unità cinofila hanno scoperto una fumeria nascosta nel retrobottega del negozio. All’interno di una stanza segreta, accessibile attraverso una porta parzialmente nascosta tra gli scaffali, otto uomini, tutti cittadini africani, erano seduti in gruppo, intenti a consumare hashish e residui di cocaina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nel cuore del paese, un negozio di vicinato diventa punto di ritrovo per chi cerca fumo in segreto

