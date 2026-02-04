Nel centro di Napoli arriva Chocoliamo la fiera del cioccolato e dei dolci

Nel cuore di Napoli, dal 11 al 15 febbraio, apre Chocoliamo, la manifestazione dedicata al cioccolato e ai dolci. La città si prepara ad accogliere espositori e visitatori per cinque giorni di degustazioni, laboratori e spettacoli golosi. La fiera si svolge nel centro, attirando appassionati da tutta la regione.

Nel centro di Napoli, dall’11 al 15 febbraio, arriva Chocoliamo, la fiera del cioccolato e dei dolci.In piazza San Pasquale a Chiaia ci saranno stand golosi, creazioni artigianali, show cooking, dolcezze di ogni tipo e un’atmosfera che sa di amore in occasione di San Valentino. .🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli Fiera Un viaggio nel gusto: in Città Alta arriva la «Festa del Cioccolato» Chocoland, al Vomero la fiera del cioccolato artigianale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Napoli Fiera Argomenti discussi: Cosa vedere a Napoli in un weekend: 17 idee molto AD e una dedica d’amore alla città Capitale dello Sport 2026; La targa del Comune di Napoli al Centro Accademia Nazionale Acconciatori Misti che ha conquistato la Coppa del Mondo; Aperitivo Artistico nel Complesso di Santa Maria la Nova: il Sabato che non c’era nel Centro Storico di Napoli; Musei gratis a Napoli: domenica 1 febbraio porte aperte in tutta la città. Napoli, chiuso il Club 21 sul lungomare: 293 persone ma la capienza massima era di 130Operazione movida nel centro per i carabinieri del comando provinciale che continuano i controlli nei locali notturni. Pub, discoteche e locali che ... msn.com CARABINIERI DI NAPOLI * : «CENTRO: LA MOVIDA E I LOCALI NOTTURNI NEL MIRINO DELLE FORZE DELL’ORDINE.»Operazione movida nel centro per i carabinieri del comando provinciale che continuano i controlli nei locali notturni. Pub, discoteche e locali che devono ... agenziagiornalisticaopinione.it A Napoli torna il Carnevale Sociale: 12 cortei, dal centro alle periferie, per una festa popolare fatta di musica, maschere e partecipazione collettiva. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.