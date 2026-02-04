Nei videogiochi una seconda scheda illegale per il poker | scattano sequestro e sanzione per 50mila euro

Questa mattina a Melissano, nel basso Salento, le finanze hanno scoperto una seconda scheda illegale per il poker. Durante un controllo in una sala scommesse, i finanzieri hanno trovato apparecchi apparentemente in regola, con il nullaosta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ma in realtà erano stati manomessi. Per questo motivo, sono scattate sanzioni e il sequestro di apparecchiature per un valore di 50 mila euro.

MELISSANO – I finanzieri effettuano un controllo nella sala scommesse del basso Salento: gli apparecchi, apparentemente regolari e dotati di nullaosta rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in realtà erano stati manomessi. Scattano il sequestro di cinque videogiochi e sanzioni per.

