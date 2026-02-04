Neanche un graffio La sinistra prende in giro così i poliziotti feriti | è bufera

La tensione torna a salire a Torino, dove i social hanno acceso una nuova polemica politica. Dopo gli scontri durante la manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna, alcuni esponenti di sinistra hanno commentato sui social con un post che definisce le ferite dei poliziotti “neanche un graffio”. La frase ha scatenato immediatamente reazioni e critiche, alimentando il dibattito sulla gestione delle proteste e sull’atteggiamento delle forze dell’ordine. La vicenda si aggiunge alle tensioni crescenti in città, con molte proteste e polem

Un post pubblicato sui social ha acceso una nuova polemica politica dopo gli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione di sostegno al centro sociale Askatasuna. Al centro delle critiche le parole di Flavia Gaudiano, consigliera comunale di Rivalta e candidata a sostegno del sindaco di centrosinistra Sergio Muro, che ha commentato con toni ironici il ricovero e le successive dimissioni di due agenti di polizia rimasti feriti durante i disordini. Un intervento che ha immediatamente innescato reazioni durissime, fino alla richiesta formale di dimissioni. Il caso si inserisce in un clima già teso, segnato dallo scontro politico sulla gestione dell'ordine pubblico e sul ruolo delle istituzioni locali nel commentare episodi di violenza che hanno coinvolto le forze dell'ordine.

