nba i thunder spazzano via i magic cade miami nonostante un super fontecchio

Los Angeles (Stati Uniti) – In una nottata NBA in cui a rubare la scena mediatica è stato il passaggio di James Harden ai Cleveland Cavaliers – in cambio di Darius Garland che ha compiuto la rotta inversa passando ai Clippers – gli Oklahoma City Thunder campioni in carica hanno messo a segno il secondo successo di fila spazzando via gli Orlando Magic con un perentorio 128-92: il 39-14 piazzato nel primo quarto ha sostanzialmente indirizzato la gara verso OKC, che non ha mai alzato le mani dal manubrio toccando anche il +41. In grande spolvero, tra i Thunder, Isaiah Hartenstein con la prima tripla doppia in carriera (12 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist), Chet Holmgren (16 punti e 10 rimbalzi) e Shai Gilgeous-Alexander, che ha toccato quota 120 gare di fila con almeno 20 punti segnandone proprio 20, a cui ha aggiunto 9 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli Oklahoma City Thunder si sono imposti con decisione sui Cleveland Cavaliers, chiudendo la partita con un risultato di 136-104.

