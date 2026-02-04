Navigazione in evoluzione | Olbia segna incremento su merci e crociere calo passeggeri nel 2025

Olbia chiude il 2025 con numeri contrastanti. Da un lato, il numero di passeggeri è diminuito rispetto all’anno precedente, dall’altro, il porto registra un balzo importante nelle merci e un aumento record delle crociere. La ripresa delle crociere ha portato molte navi nel porto sardo, mentre il calo dei passeggeri solleva qualche preoccupazione tra gli operatori. La situazione resta in evoluzione, con segnali di una navigazione che cambia volto.

Il porto di Olbia ha chiuso il 2025 con un quadro complesso, segnato da un calo dei passeggeri ma da una notevole ripresa sulle merci e un boom senza precedenti delle crociere. Mentre i viaggiatori in transito sono diminuiti del 4,5 per cento rispetto al 2024 — circa 165mila unità in meno — il traffico crocieristico ha registrato un balzo impressionante: +95 per cento, con oltre 185mila passeggeri sbarcati nel porto del Golfo dell'Aranci. Il dato, reso noto dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, segna un punto di svolta per una struttura che negli ultimi anni ha cercato di rilanciare la propria immagine oltre il turismo di massa.

