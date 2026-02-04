Nasce in provincia di Sondrio il Comitato per il No al referendum sulla giustizia

In provincia di Sondrio nasce il Comitato per il No al referendum sulla giustizia. È un gruppo di cittadini che si oppone alla riforma costituzionale e si aggiunge alle altre realtà territoriali. La nascita del comitato locale arriva pochi giorni dopo la costituzione nazionale a Roma. Ora si mobilitano per sensibilizzare i cittadini sulla questione, invitandoli a partecipare al voto e a riflettere sulle possibili conseguenze della modifica.

Si è costituito anche in provincia di Sondrio il Comitato per il No al referendum costituzionale sulla giustizia, come articolazione territoriale del Comitato Nazionale per il No della Società Civile, nato a Roma sabato 10 gennaio 2026.Il Comitato provinciale ritiene che l’esito del referendum.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Sondrio Giustizia Nasce a Caserta il Comitato territoriale per il NO al referendum sulla giustizia A Caserta è stato costituito il Comitato territoriale per il NO al referendum sulla riforma della giustizia. Camera Penale di Ancona, nasce il comitato del sì al referendum sulla riforma della giustizia La Camera Penale di Ancona ha creato un comitato per il sì al referendum sulla riforma della giustizia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Si è costituito il Comitato per il No al referendum sulla Giustizia Ultime notizie su Sondrio Giustizia Argomenti discussi: Referendum: nasce in provincia di Torino il comitato 'Il Canavese dice Sì'; Komen apre una sede a Ferrandina; Il paradosso del troppo: il vero problema dell’Italia è l’eccesso di bellezza; Via Francigena, nasce il progetto Segni. La Marsica si spacca in Provincia: nasce un nuovo gruppo, è guerra aperta per la vicepresidenzaAvezzano. Non c’è pace tra i banchi della maggioranza in Provincia. A far saltare i fragili equilibri del centrodestra è ... abruzzolive.it Nasce Restart Lavoro a Lucera: il nuovo centro di formazione e consulenza per persone e impreseApre Restart Lavoro a Lucera: centro di formazione, orientamento e consulenza aziendale al servizio di persone e imprese della provincia di Foggia. lucerabynight.it Referendum: nasce in provincia di Torino il comitato 'Il Canavese dice Sì'. L'annuncio è di Mauro Fava, consigliere comunale di Forza Italia #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.