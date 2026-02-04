NASCAR cambia il calendario 2026 con l’abbandono del Charlotte Roval
La NASCAR ha annunciato che nel calendario 2026 sparirà il Roval di Charlotte. La decisione è stata presa dalla stessa NASCAR e dalla Speedway Motorsports, che gestisce il circuito. La corsa non farà più parte della stagione, lasciando i fan e gli addetti ai lavori senza una tappa storica. La scelta segna un cambiamento importante nel calendario delle prossime stagioni.
La NASCAR e Speedway Motorsports, società che gestisce il Charlotte Motor Speedway, hanno deciso togliere dal calendario 2026 della Cup Series e delle altre due categorie nazionali il ‘ Roval ‘. Negli ultimi anni la seconda delle due tappe dell’anno nell’impianto di Concord si è sempre disputata all’intero di un particolare road course. La pista, modificata negli anni, sarà accantonata a favore di un ritorno su ovale, una competizione che chiaramente avrà una distanza inferiore rispetto alla tradizionale ‘Coca-Cola 600’ prevista nel mese di maggio. Martin Truex Jr ha vinto nel 2017 l’ultima corsa autunnale disputata nel catino di un miglio e mezzo che sorge nello Stato del North Carolina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Charlotte Roval
Calendario NASCAR 2026: il programma di tutta la stagione, da Daytona a Miami
Il calendario NASCAR 2026 presenta il programma completo della stagione, che si svolgerà da febbraio a novembre.
NASCAR, piccolo antipasto del 2026 questo weekend con il ‘Clash’
La NASCAR torna in pista questo weekend con il tradizionale ‘Clash’, un antipasto di quello che sarà il 2026.
Ultime notizie su Charlotte Roval
Argomenti discussi: NASCAR, piccolo antipasto del 2026 questo weekend con il ‘Clash’; Anteprima NASCAR 2026 – Come vederla in streaming.
NASCAR, cambia il calendario 2026 con l’abbandono del Charlotte RovalLa NASCAR e Speedway Motorsports, società che gestisce il Charlotte Motor Speedway, hanno deciso togliere dal calendario 2026 della Cup Series e delle ... oasport.it
NASCAR | Anteprima Cup Series 2026Il ritorno della Chase cambia le carte in tavola. Chi saprà sfruttare al meglio il 'nuovo' format della NASCAR Cup Series? p300.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.