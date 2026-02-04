La NASCAR ha annunciato che nel calendario 2026 sparirà il Roval di Charlotte. La decisione è stata presa dalla stessa NASCAR e dalla Speedway Motorsports, che gestisce il circuito. La corsa non farà più parte della stagione, lasciando i fan e gli addetti ai lavori senza una tappa storica. La scelta segna un cambiamento importante nel calendario delle prossime stagioni.

La NASCAR e Speedway Motorsports, società che gestisce il Charlotte Motor Speedway, hanno deciso togliere dal calendario 2026 della Cup Series e delle altre due categorie nazionali il ‘ Roval ‘. Negli ultimi anni la seconda delle due tappe dell’anno nell’impianto di Concord si è sempre disputata all’intero di un particolare road course. La pista, modificata negli anni, sarà accantonata a favore di un ritorno su ovale, una competizione che chiaramente avrà una distanza inferiore rispetto alla tradizionale ‘Coca-Cola 600’ prevista nel mese di maggio. Martin Truex Jr ha vinto nel 2017 l’ultima corsa autunnale disputata nel catino di un miglio e mezzo che sorge nello Stato del North Carolina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, cambia il calendario 2026 con l’abbandono del Charlotte Roval

Approfondimenti su Charlotte Roval

Il calendario NASCAR 2026 presenta il programma completo della stagione, che si svolgerà da febbraio a novembre.

La NASCAR torna in pista questo weekend con il tradizionale ‘Clash’, un antipasto di quello che sarà il 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Charlotte Roval

Argomenti discussi: NASCAR, piccolo antipasto del 2026 questo weekend con il ‘Clash’; Anteprima NASCAR 2026 – Come vederla in streaming.

NASCAR, cambia il calendario 2026 con l’abbandono del Charlotte RovalLa NASCAR e Speedway Motorsports, società che gestisce il Charlotte Motor Speedway, hanno deciso togliere dal calendario 2026 della Cup Series e delle ... oasport.it

NASCAR | Anteprima Cup Series 2026Il ritorno della Chase cambia le carte in tavola. Chi saprà sfruttare al meglio il 'nuovo' format della NASCAR Cup Series? p300.it