Luca Nardi batte Basilashvili in due set e si qualifica per i quarti di finale dell’Open Occitanie 2026 a Montpellier. Il giovane tennista italiano ha dimostrato solidità e determinazione sul cemento indoor e ora aspetta Cobolli, che gli si opporrà nel prossimo turno. Una vittoria che può cambiare la sua stagione.

A Montpellier, sul cemento indoor dell’Open Occitanie 2026, Luca Nardi ha scritto una pagina importante della sua storia recente. Il tennista pesarese, ventiduenne numero 106 al mondo, ha superato in due set – 6-3, 6-3 – Nikoloz Basilashvili, il 33enne georgiano ex 16 al mondo, in un’ora e tre minuti di partita che ha visto il tennista italiano dominare con lucidità tattica e una difesa che sembrava un muro impenetrabile. L’incontro, disputato alle 15.30 locali al Palais des Sports di Montpellier, ha segnato l’accesso diretto ai quarti di finale del torneo ATP 250, dove Nardi affronterà il connazionale Francesco Cobolli, che ha superato in rimonta il francese Corentin Moutet. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nardi supera Basilashvili in due set a Montpellier, conquista l’accesso ai quarti contro Cobolli

Luca Nardi supera Basilashvili e vola agli ottavi di finale al torneo ATP di Montpellier.

Questa mattina è stato svelato il tabellone del torneo ATP Montpellier, che si terrà dal 2 al 8 febbraio sulla terra rossa della Sud de France Arena.

