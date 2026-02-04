Napoli verso Genova | Conte gestisce energie e rientri

Napoli si prepara per la trasferta di domani a Genova. Conte ha lavorato intensamente sulla gestione delle energie e sui rientri dei giocatori, cercando di mantenere alta la concentrazione dopo il successo contro la Roma. La squadra si allena con determinazione, consapevole dell’importanza di fare bene anche in trasferta per mantenere il ritmo in classifica.

Il ko della Roma a Udine ha dato al Napoli una certezza momentanea in classifica, ma non il lusso di rallentare. La corsa resta serrata e ogni passo falso può pesare. In vista della trasferta di Genova, Antonio Conte è chiamato a un delicato lavoro di gestione tra energie da preservare e rientri da valorizzare, con scelte che potrebbero incidere sull’equilibrio della squadra. Tra le notizie più incoraggianti c’è il ritorno imminente di Amir Rrahmani. Il centrale difensivo è ormai pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo una gestione prudente nelle ultime uscite, scelta fatta per averlo al massimo proprio a Marassi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il Napoli si prepara a partire per la trasferta di Genova con alcune novità in attacco.

La notizia è affidata da contenuti social e video collegati all'argomento.

