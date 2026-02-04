Napoli uccide la sorella Jlenia Musella a coltellate | 28enne si consegna e confessa

Un giovane di 28 anni si è consegnato alle forze dell’ordine e ha confessato di aver ucciso la sorella, Jlenia Musella, 22 anni. La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, che avrebbe colpito la sorella con un coltello, ferendola alla schiena. La vittima è stata trovata senza vita nel suo appartamento. La polizia sta ora ascoltando il 28enne per chiarire i motivi dell’omicidio.

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, ritenuto responsabile dell' omicidio volontario della sorella Jlenia Musella, la giovane di 22 anni uccisa con una coltellata alla schiena. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Secondigliano, dove gli è stato notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli. La confessione dopo la consegna alla Polizia Secondo quanto riferito dagli investigatori, il 28enne si è consegnato spontaneamente alla Polizia di Stato, confessando di essere l'autore dell'omicidio. Il fermo è stato disposto nella notte dal pubblico ministero Ciro Capasso, che coordina le indagini sul delitto familiare avvenuto nel capoluogo campano.

