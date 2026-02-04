Napoli Pappadà difende Conte | Gestione complessa ma il campionato non è chiuso

Il Napoli continua a lottare in campionato, nonostante le difficoltà. Pappadà, commentatore di Radio Serie A TV, difende la gestione di Conte, sottolineando che la stagione resta aperta e che gli azzurri hanno ancora le carte in regola per inserirsi nella lotta al titolo. Nonostante gli infortuni, le rotazioni ridotte e i nuovi innesti, il tecnico azzurro si impegna a far crescere i suoi giocatori e a mantenere viva la speranza di arrivare in alto.

Il telecronista di Radio Serie A TV analizza il momento degli azzurri tra infortuni, rotazioni ridotte e nuovi innesti: «Højlund sta crescendo, Giovane può sorprendere» Il Napoli resta in piena corsa, nonostante una stagione segnata da infortuni e scelte tecniche che fanno discutere. A offrire una lettura equilibrata del momento azzurro è Raffaele Pappadà, telecronista di Radio Serie A TV, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, come riportato da Radio Tutto Napoli. Secondo Pappadà, il distacco dall'Inter non è definitivo e molto dipenderà dal percorso europeo dei nerazzurri.

