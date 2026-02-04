Napoli non perde tempo | rinnovi in arrivo con stipendi stratosferici

Il Napoli si muove subito dopo il mercato di gennaio. La società punta a rinnovare i contratti dei giocatori chiave, in particolare quelli del centrocampo. I dirigenti vogliono evitare che i talenti vadano via e sono pronti a offrire stipendi molto più alti per blindarli. La trattativa è già avviata e ci sono buone possibilità di vedere presto le firme sui nuovi accordi.

Il mercato di Gennaio si è concluso. Ora, per il Napoli è giunto il tempo di rinnovare i contratti, soprattutto quelli che occupano la zona del centrocampo. Tra coloro che Aurelio De Laurentiis vorrebbe tenere ancora a lungo nel team che partenopeo, c’è Frank Zambo Anguissa. Per Antonio Conte e per il suo gioco, il calciatore senegalese è intoccabile. La dirigenza proprio per questo è intenzionata ad allungare i termini dell’accordo; il tutto accompagnato da un importante aumento di stipendio. Secondo la pubblicazione odierna del giornale “Il Mattino”, il Napoli mira ad offrirgli ben 4 milioni netti a stagione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Rinnovi

Il mercato della Roma si muove rapidamente, con Massara che accelera le operazioni.

Gli stipendi nel settore privato in Italia sono in ripresa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Rinnovi

Argomenti discussi: Il Napoli crolla: è fuori. Vince il Chelsea 3-2; Il Napoli No Euro è vivo e ricorda che in Italia è un’altra cosa, il campionato è ancora lungo Il Napoli, gioca, soffre e vince. 2-1 alla Fiorentina, ancora in gol Vergara (il secondo di Gutierrez). La sfortuna si accanisce ancora, stavolta su Di Lorenzo. Ma l'esultanz; Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff; Napoli eliminato: col Chelsea si illude per un tempo, poi nella ripresa crolla e perde.

Il Napoli è in regressione tattica, Conte non ha molto tempo per invertire il trendIl Napoli ha perso 3-0 in trasferta contro la Juventus. Antonio Conte è arrivato a Torino con la squadra decimata. ilnapolista.it

Cosa ci ha detto Napoli-Chelsea: i cinque punti di TuttonapoliIl Napoli perde 3-2 contro il Chelsea e viene eliminato dalla Champions League. Un risultato inimmaginabile ad inizio sta giùone quello di non entrare neanche ai playoff. Come di consueto ... tuttonapoli.net

Infortunio Di Lorenzo, esito esami e tempi di recupero: per quanto lo perde Conte. E il Napoli va su... - facebook.com facebook

Il Napoli perde capitan Di Lorenzo per un brutto infortunio e Conte si sfoga. Il suo è j'accuse contro i ritmi del calcio moderno (non senza il rischio di qualche critica). x.com