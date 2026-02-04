Napoli la grande bugia dei 300 milioni di debiti | ecco perché De Laurentiis è l’unico vero ricco della Serie A

Nel calcio italiano circolano spesso numeri che fanno scalpore, ma bisogna leggerli con attenzione. Il Napoli ha un debito di circa 300 milioni di euro, secondo il report di Calcio e Finanza. Tuttavia, questa cifra non racconta tutta la storia: dietro quei numeri ci sono molte voci e dettagli che spiegano perché il club partenopeo, e il suo presidente De Laurentiis, sono ancora tra i più solvibili e ricchi del campionato.

DOSSIER CONTI: LA VERITÀ. L’ultimo report di Calcio e Finanza ha attribuito al Napoli un debito lordo di 299,7 milioni di euro, un dato che necessita di una profonda contestualizzazione per non risultare fuorviante. L’inchiesta di Napolissimo.it svela che il club azzurro gode di una salute finanziaria opposta a quella delle rivali. Il dato cruciale è la Posizione Finanziaria Netta: grazie a una liquidità record di 174,4 milioni in cassa, il Napoli vanta un surplus positivo di +137 milioni. Al contrario, l’ Inter sprofonda con un indebitamento netto negativo di -248 milioni e un patrimonio netto in rosso (-99 milioni), una condizione di insolvenza tecnica tamponata solo da leggi statali. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, la grande bugia dei “300 milioni di debiti”: ecco perché De Laurentiis è l’unico vero ricco della Serie A Approfondimenti su Napoli De Laurentiis De Laurentiis a giudizio: ecco perché il Napoli non rischia punti come la Juve Calciomercato Napoli, De Laurentiis spende 50 milioni a gennaio: ecco come La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli De Laurentiis Argomenti discussi: Da 0 a 10: la bugia storica di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di...; Milinkovic l'innesto più criticato: non sono stati venti milioni buttati. Bugia su Meret. Gender, in e-book la grande bugiaGli articoli, le analisi, le interviste pubblicate su Avvenire e su Noi genitori & figli sulla questione gender, in questi ultimi 18 mesi, bastano a riempire oltre duecento pagine. Tante sono quelle ... avvenire.it Il grande ritorno di Francesco Renga nei teatri. 7/10/26 NAPOLI, Teatro Augusteo. Biglietti in vendita da mercoledì 4 febbraio ore 12:00 - facebook.com facebook Il Napoli Primavera batte 2-1 il Cesena Grande prova di carattere! Complimenti ai nostri ragazzi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.