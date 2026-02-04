Napoli intervista ad Eden Hazard | Conte è un magnifico perfezionista

Eden Hazard ha parlato a cuore aperto della sua esperienza a Napoli e del suo rapporto con Antonio Conte. L’attaccante belga ha descritto l’ex allenatore come un perfezionista, che non si accontenta mai e lavora con grande attenzione ai dettagli. Hazard ha detto che lavorare con Conte è stato stimolante e che la sua metodologia spinge sempre i giocatori a dare il massimo. La sua intervista mette in luce il carattere esigente di Conte, che ha lasciato il segno anche nel club partenopeo.

Campioni su campioni. Questo il motto di Antonio Conte che negli anni ne ha allenati di ogni tipo. Tra Juventus, Chelsea, Inter, Tottehman e Napoli c'è quasi l'imbarazzo della scelta. E tra questi c'è sicuramente Eden Hazard, campionissimo belga che ha fatto le fortune di Conte ai tempi dei blues in Inghilterra. Ed Eden ha ancora un ricordo nitidissimo di Antonio, quell'allenatore che chiedeva tanto durante la settimana in allenamento perché sapeva che il lavoro, anche quello più duro, poi avrebbe pagato con i risultati nel fine settimana in campo. In quel Chelsea Hazard era la vera stella, l'uomo che accendeva la luce nella metà campo avversaria, ma soprattutto faceva anche gol, tanti gol: addirittura 16 nel campionato di Premier vinto con Conte in panchina.

