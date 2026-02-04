Napoli il mercato di Antonio Conte? Ecco gli acquisti da panico

Il Napoli si prepara a sorprendere tutti, puntando forte sul mercato di gennaio. La squadra di Antonio Conte sta mettendo a segno alcuni acquisti che fanno parlare di sé, con operazioni da vero colpo. Mentre molte grandi si sono mosse con decisione, l’Inter rimane ferma, a guardare. La campagna acquisti napoletana promette di cambiare le carte in tavola.

Quest’anno tutte le grandi si sono mosse con decisione sul mercato di gennaio. Tutte tranne una: l’Inter. Da un lato, il fatto di essere prima in classifica dice chiaramente che si ha meno bisogno di rinforzi rispetto alle altre. Di contro, però, l’essere prima in classifica nonostante l’evidente falla lasciata da Dumfries era un invito all’acquisto: bastava poco, e di certo quel poco era meritato da Chivu e dalla squadra. Napoli, Juventus e Roma, pur senza budget, inventandosi prestiti con diritti di riscatto, hanno portato a casa giocatori utili alla causa. Cosa ci voleva a prendere un esterno destro per l’Inter? Oggettivamente poco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Antonio Conte torna a vincere un premio importante.

Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta in casa della Juventus

