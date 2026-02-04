Una notte di paura a Napoli, dove un’auto impazzita ha travolto due operatori Asìa in via Marina. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe sbandato e investito le persone mentre svolgevano il loro lavoro. La polizia indaga sull’accaduto, che potrebbe essere collegato a una gara clandestina. I due operatori sono stati portati in ospedale in condizioni gravi.

Notte di paura e sangue in via Marina a Napoli, dove un violento incidente stradale ha coinvolto due operatori Asìa Napoli, la società che si occupa dell’igiene urbana. Come anticipa Fanpage, un’auto lanciata ad alta velocità si è schiantata e ribaltata all’altezza di via Ponte dei Francesi, travolgendo in pieno un lavoratore impegnato nelle operazioni di pulizia stradale. L’impatto è stato devastante. Uno degli operatori Asìa è rimasto gravemente ferito ed è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, che lo ha trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni sono serie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, grave incidente in via Marina: auto impazzita travolge operatori Asìa: ipotesi gara clandestina

Un incidente grave si è verificato questa mattina in via Marina a Napoli.

