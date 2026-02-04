Napoli Di Lorenzo sui social dopo il comunicato | la rivelazione sconvolge i tifosi

Giovanni Di Lorenzo torna a parlare sui social dopo l’infortunio. Il capitano azzurro ha scritto un messaggio ai tifosi, spiegando le difficoltà di questo momento. Ha confermato che l’intervento al piede sinistro è stato programmato e concordato con la società. La notizia ha sconvolto i supporter, preoccupati per il suo rientro.

Il capitano torna a parlare dopo l'infortunio subito in Napoli-Fiorentina. Giovanni Di Lorenzo ha affidato ai social un messaggio ai tifosi parlando sia del brutto infortunio al ginocchio e sia dell' operazione al piede sinistro prevista e concordata col club. Di seguito il messaggio del giocatore. Napoli, Di Lorenzo: "Grazie per l'affetto, ho giocato per 6 mesi con un problema al piede". Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato sui social del suo problema al ginocchio e dell'operazione prevista al piede sinistro, rivelando di aver giocato negli ultimi 6 mesi con questo problema.

