Napoli Di Lorenzo si opera

Il Napoli perde un altro pezzo importante. Dopo il grande spavento, con Conte che aveva parlato di crociato, si era creata molta tensione. Alla fine, la diagnosi ha confermato un infortunio che terrà Di Lorenzo lontano dal campo circa un mese e mezzo. La società aveva deciso di non intervenire sul mercato, fiduciosa che il giocatore potesse recuperare senza ulteriori rinforzi. Ora, però, la situazione richiede di riorganizzare la difesa senza il suo capitano.

Per il Napoli un’altra tegola. Prima il grande spavento, con Conte che parlava di crociato, poi il sollievo e una diagnosi (un mese e mezzo) che avevano convinto il Napoli a non intervenire in quel ruolo negli ultimi giorni del mercato. Tuttavia oggi, come un fulmine a ciel sereno per i tifosi azzurri, è arrivata la notizia che Giovanni Di Lorenzo dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica al piede sinistro “per guarire da una problematica pregressa”. Lo scrive il club azzurro sul proprio sito ufficiale, spiegando che la decisione è stata presa in accordo col giocatore e motivata dai tempi di recupero che richiede l’infortunio al ginocchio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, Di Lorenzo si opera Approfondimenti su Di Lorenzo Napoli Comunicato del Napoli: "Di Lorenzo si opera" Il Napoli annuncia ufficialmente che Giovanni Di Lorenzo si opera al piede. Tegola Di Lorenzo, il capitano del Napoli si opera Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. DI LORENZO si OPERA, arriva uno SVINCOLATO Ultime notizie su Di Lorenzo Napoli Argomenti discussi: Napoli, Di Lorenzo meno grave del previsto: trauma distorsivo al ginocchio, i tempi di recupero; Napoli, per Di Lorenzo un trauma distorsivo al ginocchio. Scongiurate le ipotesi di Conte, che aveva gridato…; Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la Fiorentina; Infortunio Di Lorenzo, il ginocchio sinistro fa crac. Conte: Pare si sia rotto il legamento crociato. Napoli: Di Lorenzo infortunato si opera a un piedeGiovanni Di Lorenzo si opererà al piede sinistro. Un intervento di cui il capitano del Napoli aveva bisogno da tempo ma che ha sempre rimandato per giocare e a cui ora si sottopone visto l'infortunio ... ansa.it Napoli, Di Lorenzo si opera: il comunicatoGiovanni Di Lorenzo si opera. A comunicato con una nota ufficiale è stato il Napoli con il calciatore che, dopo una lunga valutazione ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico al piede sinis ... fantacalcio.it Il Napoli dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo dopo l'infortunio subito contro la Fiorentina: il capitano azzurro si opererà Quante partite salterà: https://fanpa.ge/emol0 - facebook.com facebook Di Lorenzo si opera al piede: il comunicato del Napoli x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.