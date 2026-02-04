Napoli cresce l' ottimismo intorno a Di Lorenzo Anguissa invece è un rebus

A Napoli cresce l’ottimismo su Giovanni Di Lorenzo. Dopo l’infortunio alla partita contro la Fiorentina, sembrava che potesse essere fuori per molto tempo, addirittura con il rischio di rottura del legamento crociato. Invece, le ultime notizie parlano di condizioni meno gravi del previsto. I medici hanno rassicurato il tecnico Antonio Conte, e ora si spera in un recupero più rapido del previsto, anche se i dubbi su Anguissa restano ancora irrisolti.

Napoli, 4 febbraio 2026 - Un colpo di fortuna nel contesto di una stagione severissima quando si è trattato di ricevere notizie dall'infermeria: dopo lo spavento iniziale che nel dopo partita della gara contro la Fiorentina aveva fatto presagire ad Antonio Conte la rottura del legamento crociato, le condizioni del ginocchio sinistro di Giovanni Di Lorenzo sembrano molto meno gravi del previsto. Un sospiro di sollievo per il tecnico salentino ma, a distanza, forse anche per Gennaro Gattuso. I tempi di recupero di Di Lorenzo. Già i primi esami avevano escluso il peggio, evidenziando 'solo' una distorsione di secondo grado all'articolazione incriminata, con una prima ipotesi dei tempi di recupero che si aggirava tra i 45 e i 60 giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Neres, Anguissa e Meret sono i calciatori del Napoli che, dopo apparentemente aver superato i loro infortuni, continuano a scomparire dai campi.

