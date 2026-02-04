Napoli arrestato per omicidio volontario il fratello di Ilenia Musella

La polizia di Napoli ha preso in custodia Giuseppe Musella, il fratello di Ilenia Musella, trovata morta ieri con una ferita da coltello alla schiena. L’uomo, di 28 anni, è accusato di omicidio volontario. La tragedia ha sconvolto la città, e le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire i motivi di questa violenta lite familiare.

AGI - La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ilenia Musella, la 22enne uccisa ieri con una coltellata alla schiena. All'uomo, portato nel carcere di Secondigliano, è stato notificato un provvedimento di fermo emesso dalla procura di Napoli per omicidio volontario. Che il decesso della ragazza, arrivata nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli con una ferita mortale da coltello alla schiena, fosse riconducibile a una lite in famiglia lo si era capito subito. La polizia, dal posto di sicurezza della struttura sanitaria, si era subito attivata per cercare di ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Napoli, arrestato per omicidio volontario il fratello di Ilenia Musella Approfondimenti su Napoli Uccisione Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne: fermo per omicidio volontario La polizia ha preso in custodia Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia Musella, la giovane di 22 anni trovata morta con una ferita da coltello alla schiena a Napoli. Napoli, accoltellata in strada una ragazza di 22 anni: Ilenia Musella è morta. La polizia cerca il fratello La città di Napoli è sconvolta dopo l’omicidio di Ilenia Musella, una ragazza di 22 anni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne: fermo per omicidio volontario Ultime notizie su Napoli Uccisione Argomenti discussi: Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: arrestato il fratello; Napoli, bimba uccisa da violenze e denutrizione: arrestati gli zii; Ventiduenne uccisa a Napoli, arrestato il fratello; Napoli, coltellata al nuovo fidanzato della ex a Natale: 50enne arrestato per tentato omicidio. Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli: arrestato il fratello GiuseppeLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22eenne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere ... ilgazzettino.it Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne: fermo per omicidio volontarioLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla ... msn.com Napoli, Ilenia Musella uccisa a coltellate: tensione davanti all'ospedale - facebook.com facebook Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ilenia Musella | In fuga il fratello, è caccia all'uomo #napoli x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.