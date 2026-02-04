Napoli arrestato per omicidio volontario il fratello di Ilenia Musella Sono stato io

La Polizia di Napoli ha fermato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ilenia Musella, la giovane uccisa ieri con una coltellata alla schiena. L’uomo ha confessato di essere lui l’autore dell’omicidio. La svolta è arrivata pochi ore dopo il delitto, quando gli agenti hanno rintracciato e arrestato il sospettato.

AGI - La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ilenia Musella, la 22enne uccisa ieri con una coltellata alla schiena. All'uomo, che ha confessato e che è stato portato nella notte nel carcere di Secondigliano, è stato notificato un provvedimento di fermo emesso dalla procura di Napoli per omicidio volontario. Che il decesso della ragazza, arrivata nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli con una ferita mortale da coltello alla schiena, fosse riconducibile a una lite in famiglia lo si era capito subito. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Napoli, arrestato per omicidio volontario il fratello di Ilenia Musella. "Sono stato io" Approfondimenti su Napoli Napoli Napoli, arrestato per omicidio volontario il fratello di Ilenia Musella La polizia di Napoli ha preso in custodia Giuseppe Musella, il fratello di Ilenia Musella, trovata morta ieri con una ferita da coltello alla schiena. Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne Giuseppe: fermo per omicidio volontario. La confessione: «Sì, sono stato io» La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, per l’omicidio della giovane di 22 anni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Omicidio Ylenia Musella, il fratello ha confessato l'omicidio: «Sì, sono stato io» Ultime notizie su Napoli Napoli Argomenti discussi: Napoli, bimba uccisa da violenze e denutrizione: arrestati gli zii; Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: il fratello ha confessato; Uccisa a 22 anni in una lite in famiglia. A Napoli arrestato il fratello: ha confessato; Ventiduenne uccisa a Napoli, arrestato il fratello. Napoli, coltellata fatale alla schiena per Jlenia Musella: arrestato il fratelloDramma nella periferia est di Napoli: accertamenti in corso per ricostruire l’omicidio di Jlenia Musella. Durante la notte è stato fermato il fratello. notizie.it Napoli, arrestato il fratello della 22enne accoltellata. Presa a pugni in strada e poi brutalmente uccisaLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di S ... affaritaliani.it ILENIA AVEVA 22 ANNI, È MORTA A NAPOLI DOPO ESSERE STATA ACCOLTELLATA Tragedia nel pomeriggio di ieri a Napoli. Ilenia Musella, 22 anni, residente nella zona del Parco Conocal di Ponticelli, è deceduta presso l’ospedale Villa Betan - facebook.com facebook Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ilenia Musella | In fuga il fratello, è caccia all'uomo #napoli x.com

