Napoli 22enne uccisa e lasciata davanti all’ospedale | arrestato il fratello

Questa mattina a Napoli, una giovane donna di 22 anni è stata trovata morta davanti all’ospedale. Era stata picchiata e accoltellata, con il volto tumefatto e una ferita profonda alla schiena. Poco dopo, gli agenti hanno arrestato il fratello, ritenuto responsabile del gesto. La vittima era stata abbandonata lì in condizioni critiche, e le forze dell’ordine stanno indagando sulle ragioni di questa violenta lite familiare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Picchiata, accoltellata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Aveva il volto segnato da schiaffi e pugni e una profonda ferita alla schiena provocata da un coltello. Così è arrivata all’ospedale evangelico Villa Betania di Napoli Jlenia Musella, 22 anni, trasportata in auto e poi lasciata davanti all’ingresso nel pomeriggio del 3 febbraio. Chi era alla guida si è subito allontanato. I medici si sono trovati davanti a un quadro drammatico: la giovane presentava evidenti segni di percosse e una grave coltellata alle spalle. Nonostante i tentativi di soccorso, la ragazza è morta poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Napoli, 22enne uccisa e lasciata davanti all’ospedale: arrestato il fratello Approfondimenti su Napoli Uccisione Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata davanti all'ospedale. «Si cerca il fratello» Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni è stata trovata ferita gravemente alla schiena e abbandonata davanti all’ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli. Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata all'ospedale. Arrestato il fratello di 28 anni La polizia ha arrestato il fratello di 28 anni, Giuseppe Musella, dopo aver ucciso con una coltellata alla schiena una ragazza di 22 anni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Uccisione Argomenti discussi: Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratello; Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena. Si cerca il fratello; 22enne accoltellata e uccisa oggi a Napoli; Ragazza uccisa a Napoli: Jlenia Musella, 22 anni, assassinata con una coltellata alla schiena. Arrestato il fratello. Napoli, arrestato il fratello della 22enne accoltellata. Presa a pugni in strada e poi brutalmente uccisaLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di S ... affaritaliani.it Chi è Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa a NapoliGiuseppe Musella, 28 anni, è il fratello di Ilenia, la ventiduenne uccisa a coltellate martedì pomeriggio, 3 febbraio, a Ponticelli, nel Napoletano. Accusato di omicidio volontario, il giovane ha conf ... tg.la7.it La squadra mobile di Napoli ha arrestato da poco Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere di Secondigliano, la polizia di stato ha notificato un provvediment - facebook.com facebook Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ilenia Musella | In fuga il fratello, è caccia all'uomo #napoli x.com

