**Napoli | 22enne uccisa con una coltellata il fratello confessa il delitto**

Questa mattina a Napoli, un giovane di 28 anni ha confessato di aver ucciso sua sorella, Jlenia. L’uomo, Giuseppe Musella, ha ammesso di averle inflitto una coltellata alla schiena durante una discussione. La polizia ha già ascoltato il suo racconto, che ora sarà seguito dalle indagini.

Napoli, 04 feb. - (Adnkronos) - Ha confessato di aver ucciso sua sorella Jlenia con una coltellata alla schiena al culmine di una lite, il 28enne Giuseppe Musella. L'omicidio è avvenuto ieri pomeriggio in un appartamento del rione Conocal, nella zona Est di Napoli. Dopo alcune ore in fuga, il 28enne si è consegnato stanotte alla Polizia di Stato. Sulle sue tracce c'erano gli agenti della Squadra Mobile di Napoli: a loro ha confessato di aver ucciso la 22enne Jlenia Musella. Al momento gli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente della violenta lite. Il pm di turno alla Procura di Napoli, Ciro Capasso, aveva emesso un decreto di fermo d'urgenza per omicidio volontario, che ora dovrà passare al vaglio del gip per la convalida. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Napoli: 22enne uccisa con una coltellata, il fratello confessa il delitto** Approfondimenti su Napoli Uccisione Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata davanti all'ospedale. «Si cerca il fratello» Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni è stata trovata ferita gravemente alla schiena e abbandonata davanti all’ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli. Giovane 22enne uccisa a Napoli con una coltellata alla schiena, arrestato il fratello di 28 anni Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni è stata trovata con una ferita da arma da taglio alla schiena. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli Uccisione Argomenti discussi: Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratello; Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena. Si cerca il fratello; 22enne accoltellata e uccisa oggi a Napoli; Ventiduenne uccisa a Napoli, arrestato il fratello. Napoli, arrestato il fratello della 22enne accoltellata. Presa a pugni in strada e poi brutalmente uccisaLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di S ... affaritaliani.it Uccisa a Napoli, arrestato il fratelloE' stato arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della 22enne uccisa con una coltellata alla schiena nel quartiere Ponticelli, periferia est di Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno ... rainews.it Napoli, omicidio al rione Conocal di Ponticelli: morta la 22enne Ylenia Musella. Il padre, la madre e uno zio della vittima sono in carcere perché ritenuti vicini ai clan Circone-Casella. Indagini sul fratello 28enne Leggi l'articolo #YleniaMusella - facebook.com facebook Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ilenia Musella | In fuga il fratello, è caccia all'uomo #napoli x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.