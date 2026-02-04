Myanmar junta plans ‘super-body’ to tighten grip on military new government

La giunta militare in Myanmar ha annunciato la creazione di una nuova struttura che supervisionerà sia le forze armate che il governo civile. L’obiettivo, secondo i militari, è rafforzare il controllo e stabilizzare il paese. La decisione ha già suscitato reazioni di critica da parte di analisti e oppositori, che temono un ulteriore passo verso il consolidamento del potere delle forze armate. La mossa arriva dopo mesi di tensioni e proteste contro il regime militare.

A spokesperson for the junta did not answer calls seeking comment on the council. Min Aung Hlaing took control of Myanmar in a 2021 coup that ousted a civilian government led by Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi and triggered widespread protests that expanded into a nationwide civil war. More than 93,000 people have since been killed in violence in Myanmar, according to the Armed Conflict Location & Event Data Project. The 69-year-old Min Aung Hlaing has indicated he intends to hand over "state responsibilities" to the next government. He is widely expected to become president. State-run media did not provide a reason for why the council was being formed.

