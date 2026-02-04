Il 14 e il 15 febbraio, il Teatro Sociale di Fasano si prepara a trasformarsi in un grande palco musicale. Antonella Loconsole porterà sul palco le sue “My Soundtracks”, un concerto che unisce il cinema alla musica dal vivo. Due serate in cui il pubblico potrà ascoltare le colonne sonore di film famosi, interpretate con passione e talento. La sala si riempirà di emozioni, trasportando gli spettatori in un viaggio tra immagini e note.

Il 14 e il 15 febbraio 2026, alle ore 21:00, il Teatro Sociale di Fasano si trasformerà in una sala da concerto incantata, dove il suono di una voce e il respiro di un’epoca si fondono in un’esperienza teatrale che non si dimentica. A portare sul palco la magia del cinema attraverso la musica è Antonella Loconsole, artista dal percorso riconosciuto e dal talento straordinario, che torna in scena con *My Soundtracks*, uno spettacolo inedito, intimo e potente, che non si limita a cantare brani celebri, ma li racconta, li rivive, li fa rivivere. Non c’è bisogno di proiettori, di luci scenografiche complesse o di effetti digitali: bastano due ore di voce, pianoforte, memoria e un pubblico che si lascia andare al ricordo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - “My Soundtracks”: Antonella Loconsole porta la magia del cinema in musica a teatro

