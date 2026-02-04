Musumeci | in Sicilia rischi strutturali

Il ministro per la Protezione civile Musumeci mette in guardia sulla situazione in Sicilia. Durante un’audizione al Senato, ha spiegato che il rischio di frane in regione non è più un problema emergenziale, ma riguarda le strutture stesse del territorio. La questione non si può più ignorare, e le autorità devono intervenire per prevenire danni più gravi in futuro.

11.16 "Il rischio frane in Sicilia non è emergenziale, ma strutturale". Così il ministro per la Protezione civile Musumeci nell'informativa a Senato."9 Comuni su 10 nell'isola presentano aree ad alto rischio frane" e nel resto d'Italia "oltre il 94% dei Comuni è in territori esposti a rischio idrogeologico, valanghe ed erosione costiera". Sulla frana di Niscemi "in questi giorni non sono mancati gli sciacalli.Anche in giacca e cravatta",aggiunge."Giudizi sommari e frettolosi hanno cercato in malafede un capro espiatorio",.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Musumeci Sicilia

Il cinema Lux di Torino è stato chiuso ieri sera dopo un’ispezione della Commissione di vigilanza.

Il governo italiano ha annunciato la dichiarazione dello stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, territori colpiti dal recente maltempo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Musumeci Sicilia

Argomenti discussi: Niscemi, Musumeci nella informativa: In Sicilia 9 comuni su 10 ad alto rischio frane - Musumeci: In questi giorni ci sono stati sciacalli in giacca e cravatta; Niscemi, Musumeci dice che il Comune non aveva segnalato il rischio frana, ma un documento lo smentisce; Frana di Niscemi, Musumeci istituisce una Commissione di studio per analizzare rischi e soluzioni; Frana a Niscemi, nella notte boati e smottamenti. Musumeci: Dal '97 nulla è cambiato: indagheremo. Opposizioni all'attacco: Era governatore, sapeva tutto.

**Niscemi: Musumeci, 'in Sicilia 9 comuni su 10 ad alto rischio frane'**Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Il rischio frane in Sicilia non è emergenziale, ma strutturale. Secondo i dati dell'Ispra, aggiornati al 2024, circa nove comuni su 10 nell'isola presentano aree ad alto ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Musumeci: Rischio frane in Sicilia non è emergenziale ma strutturaleRoma, 4 feb. (askanews) - 'Il rischio frane in Sicilia non è emergenziale ma strutturale. Secondo i dati Ispra 9 comuni su 10 presentano zone ad ... notizie.tiscali.it

LE CAPRIOLE DI MUSUMECI: DA "COMMISSIONE DI INDAGINE" A "COMMISSIONE DI STUDIO" SU NISCEMI: MA DAVVERO PENSA CHE I SICILIANI SONO SCEMI Tre giorni fa, il 29 gennaio, Nello Musumeci, intervistato dall'onnipresente Bruno Vespa di - facebook.com facebook

Musumeci è ministro non per merito ma perché raccomandato da Giorgia Meloni. Eppure da presidente della regione Sicilia non ha speso i sei miliardi che gli avevamo lasciato. E da ministro ha detto no alla riapertura di Italia Sicura, il progetto contro il dissest x.com