Musumeci | in Sicilia rischi strutturali

Il ministro per la Protezione civile Musumeci mette in guardia sulla situazione in Sicilia. Durante un’audizione al Senato, ha spiegato che il rischio di frane in regione non è più un problema emergenziale, ma riguarda le strutture stesse del territorio. La questione non si può più ignorare, e le autorità devono intervenire per prevenire danni più gravi in futuro.
11.16 "Il rischio frane in Sicilia non è emergenziale, ma strutturale". Così il ministro per la Protezione civile Musumeci nell'informativa a Senato."9 Comuni su 10 nell'isola presentano aree ad alto rischio frane" e nel resto d'Italia "oltre il 94% dei Comuni è in territori esposti a rischio idrogeologico, valanghe ed erosione costiera". Sulla frana di Niscemi "in questi giorni non sono mancati gli sciacalli.Anche in giacca e cravatta",aggiunge."Giudizi sommari e frettolosi hanno cercato in malafede un capro espiatorio",.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
