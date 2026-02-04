Musumeci in difensiva su Niscemi | In Sicilia nove comuni su dieci a rischio frane non potevo risolvere il problema in 4 mesi Lo scontro sull’ordine dei lavori

Il ministro Nello Musumeci difende i tempi della sua azione a Niscemi, spiegando di aver trovato una situazione complessa in Sicilia. In un intervento al Senato, Musumeci ha detto che in regione nove comuni su dieci sono a rischio frane e che risolvere tutto in quattro mesi sarebbe stato impossibile. La polemica sull’ordine dei lavori continua, mentre la regione cerca di gestire le emergenze in un territorio difficile.

Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, interviene al Senato per ricostruire l'emergenza idrica in Sicilia e in particolare i fatti di Niscemi. Ma prima del suo intervento un lungo dibattito tra i parlamentari si è soffermato sulla decisione della maggioranza di trasformare l'informativa di Matteo Piantedosi sui fatti di Torino, prevista per il pomeriggio, in comunicazioni, con la possibilità di votare una risoluzione alla fine. Risoluzione che invece non si voterà sui fatti di Niscemi, certamente più divisivi per la maggioranza di governo. "State cercando di strumentalizzare i fatti di Torino per piegare le libertà civili nel paese», dice intervenendo il senatore di Avs, Peppe De Cristofaro, ma contro la decisione di far votare solo dopo la discussione sugli scontri di sabato si pronunciano da M5s a Pd, inclusa Italia Viva.

