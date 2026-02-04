Musumeci e Piantedosi le informative oggi in diretta | spiegazioni sull'ICE alle Olimpiadi e la risposta al maltempo

Questa mattina i ministri Musumeci e Piantedosi sono intervenuti in diretta alle Camere per spiegare cosa è successo con l’ICE alle Olimpiadi e come stanno affrontando il maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Durante l’udienza, hanno fornito dettagli sugli interventi di emergenza e risposto alle domande dei parlamentari.

Il ministro Piantedosi ha confermato che l’Ice, l’agenzia di immigrazione degli Stati Uniti, potrebbe essere presente a Milano e Cortina durante le Olimpiadi.

Il governo italiano ha chiarito che non risultano agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) coinvolti nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

