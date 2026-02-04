Oggi i ministri Musumeci e Piantedosi sono intervenuti in diretta alle Camere per spiegare cosa sta succedendo con il maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Musumeci ha parlato dell’ICE alle Olimpiadi, mentre Piantedosi ha risposto alle domande sui danni causati dalle recenti condizioni meteo. La discussione si è concentrata sulle misure adottate e sulle prospettive per affrontare le emergenze in queste zone.

Le informative dei ministri Musumeci e Piantedosi oggi in diretta alle Camere: il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare terrà un intervento sugli eventi metereologici che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Il Ministro dell'Interno, invece, oggi chiarirà i dubbi sulla presenza degli agenti ICE in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina i ministri Musumeci e Piantedosi sono intervenuti in diretta alle Camere per spiegare cosa è successo con l’ICE alle Olimpiadi e come stanno affrontando il maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna.

Il ministro Piantedosi ha confermato che l’Ice, l’agenzia di immigrazione degli Stati Uniti, potrebbe essere presente a Milano e Cortina durante le Olimpiadi.

Argomenti discussi: Presenza ICE a Milano - Cortina, informativa Piantedosi - Mercoledì alle 9.30 - Diretta webtv e canale satellitare con lis; Presenza ICE a Milano - Cortina ed eccezionale maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna, informative Piantedosi e Musumeci - Mercoledì alle 9.30 e alle 11 - Diretta webtv e canale satellitare con lis; Il no dell’opposizione alla mozione unitaria: È tutto un bluff; Nel pacchetto sicurezza anche scudo e fermo rivisti.

Musumeci e Piantedosi, le informative oggi in diretta: spiegazioni sull'ICE alle Olimpiadi e la risposta al maltempo

