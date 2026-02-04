Musumeci | commissione su Niscemi non ancora pronte soluzioni abitative

Il governatore Musumeci annuncia che ancora non ci sono soluzioni pronte per le famiglie di Niscemi che hanno lasciato le loro case. La commissione sta lavorando, ma finora niente di deciso. Le famiglie sono ancora in attesa di risposte concrete.

Roma, 4 feb. (askanews) – “Allo stato attuale non è ancora definita la soluzione da dare alle famiglie che sono state costrette ad abbandonare per sempre le loro case”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci in un’informativa al Senato sui danni dovuti al maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. “Spetta alle autorità comunali – ha precisato il ministro – avanzare una proposta risolutiva; lo ricordo, i sindaci sono la prima autorità di Protezione Civile e sono i responsabili della pianificazione urbanistica e della vigilanza urbanistica del loro territorio. In tal senso comunico di aver istituito presso il dipartimento Casa Italia, che si occupa di ricostruzione e di prevenzione strutturale, una commissione di studio per indagare sulle possibili evoluzioni del fenomeno e perché in questi anni il fenomeno si è sviluppato così rapidamente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Regione Siciliana si impegna a garantire soluzioni abitative alle famiglie colpite dalla frana a Niscemi.

La notte a Niscemi è stata movimentata da pioggia intensa e boati che hanno svegliato i residenti.

