Musicus Concentus presentato il calendario inverno-primavera tra jazz elettronica e nuove scritture

Firenze si prepara alla stagione musicale inverno-primavera con un cartellone ricco di eventi. Tra jazz, elettronica e nuove scritture, il festival continua a portare avanti una tradizione lunga più di trent’anni, mescolando innovazione e radici. La città si anima con concerti che sfidano le convenzioni, attirando appassionati e curiosi da tutta la regione.

C’è un filo che attraversa Firenze da oltre trent’anni, tra tradizione e rischio, memoria e avanguardia. A tenderlo è Musicus Concentus, che anche nel calendario invernoprimavera 2026 conferma il suo ruolo di presidio culturale capace di intercettare il presente della musica dal vivo prima che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Questa sera a Firenze si apre la stagione di Musicus Concentus nella storica Sala Vanni.

