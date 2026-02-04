Multato in Ztl per aver seguito le indicazioni del vigile la rabbia di un lettore

Un cittadino di Bergamo si è trovato a dover pagare una multa nonostante avesse seguito le indicazioni di un vigile. La sua rabbia esplode sui social e tra i cittadini, che chiedono più chiarezza e coerenza nelle regole della Ztl. La vicenda riguarda un episodio del 12 dicembre 2025, che potrebbe accendere un confronto sulla gestione del traffico in città.

Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore su un episodio avvenuto in città. Desidero segnalare un fatto accadutomi il 12 dicembre 2025 a Bergamo. Per motivi di salute mi trovavo in città, con l’auto di mia moglie, nel giorno dello sciopero generale nazionale e, uscendo in auto da via Ghislanzoni, mi sono immesso su via Tiraboschi. Dopo qualche centinaio di metri ho incontrato un veicolo della polizia municipale che bloccava il traffico poiché stava passando il corteo dei manifestanti. Molte auto davanti alla mia hanno svoltato nel passaggio Zeduri mentre io ho proseguito e mi sono fermato proprio dietro all’auto della Polizia Locale; quindi, sono sceso e ho chiesto informazioni al vigile in merito alla possibilità di entrare nel passaggio Zeduri (ricordavo infatti che è un ingresso della Ztl).🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Bergamo Ricorso

Un agente della polizia locale è stato aggredito con pugni dopo aver contestato una multa per divieto di sosta a Velletri, mercoledì 14 gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bergamo Ricorso

Argomenti discussi: Lucca, Ztl bucata 135 volte al giorno: quasi una multa ogni dieci minuti – Le sanzioni varco per varco; Parte domani la nuova Ztl. Dove sarà e come evitare le multe; La nuova Ztl in centro. Offensiva di Fratelli d’Italia su varchi in uscita e multe; Perugia, per la Ztl dalla primavera multe dai varchi in uscita. Permessi, proroga per il rinnovo.

Multato in Ztl per aver seguito le indicazioni del vigile, la rabbia di un lettoreL'episodio a Bergamo lo scorso dicembre. La lettera: Sempre rispetto per le forze dell'ordine, ma se c’è incompetenza va segnalata ... bergamonews.it

Spinge lo scooter a motore spento, multato per la Ztl. Ma spaccio e bivacchi vengono tolleratiPrato, 3 novembre 2025 – Spingeva a mano il motorino perché rimasto senza benzina per raggiungere il distributore più vicino, in via Bologna, ed è stato multato per ingresso in ztl. Mirko Giannelli, ... lanazione.it

Soluzione Multa - Gli Specialisti dei Ricorsi Contro le Multe. . Un Fiat Fiorino è stato multato in Veneto per aver superato i 983 km/h. Un errore assurdo dell’autovelox, ma anche un campanello d’allarme: se gli strumenti possono sbagliare in modo co - facebook.com facebook

Daniel Stern, star di "Mamma, ho perso l'aereo", multato per aver adescato una prostituta in un hotel x.com