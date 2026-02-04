A Mugnano, la festa di San Biagio attira persone da tutta la Campania. I fedeli si riuniscono per la benedizione alla gola, un rito che ogni anno richiama molti devoti. La giornata si svolge tra processioni, momenti di preghiera e tradizioni che si tramandano da generazioni. La comunità si stringe intorno a questa ricorrenza, che rappresenta molto più di una festa religiosa.

San Biagio a Mugnano è molto più di una semplice festa patronale: rappresenta un momento di forte coesione comunitaria, spiritualità e tradizione. Come ogni anno, centinaia di fedeli provenienti da tutto l’hinterland si sono recati nella chiesa dedicata al Santo patrono della cittadina per un momento di preghiera e per ricevere la tradizionale benedizione della gola. San Biagio, infatti, è considerato il protettore dai malanni della gola e sono in molti a partecipare al rito dell’unzione in questa giornata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Mugnano celebra San Biagio, da tutta la Campania per la benedizione alla gola

Approfondimenti su San Biagio Mugnano

A Forlì si festeggia San Biagio con la tradizionale benedizione della gola.

Oggi a Salerno i fedeli si sono riuniti in chiesa per la festa di San Biagio, protettore della gola.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mugnano celebra San Biagio, da tutta la Campania per la benedizione alla gola

Ultime notizie su San Biagio Mugnano

Mugnano piange per Raffaele: nella parrocchia di San Biagio l'addio al bimbo morto per soffocamento«La città di Mugnano piange per la morte del piccolo Raffaele». Ha aperto così l'omelia don Antonio Di Guida, parroco della chiesa di San Biagio, che ha officiato le esequie del bimbo di 4 anni morto ... ilmattino.it

San Biagio: il Santo Protettore della Gola Celebrato il 2 FebbraioScopri chi è San Biagio, perché è diventato santo e le curiosità sulla sua celebrazione nel mondo il 2 febbraio. msn.com

IERI PER LA FESTA DI SAN BIAGIO NON POTEVANO MANCARE LE TRADIZIONALI POLPETTE. DELIZIOSE! RICETTA https://blog.giallozafferano.it/adryincucina/ricetta-polpette-di-san-biagio/ - facebook.com facebook

4/2/26. Ieri, memoria di San Biagio, invocato come patrono nelle malattie, specialmente quelle della gola, si è rinnovata anche a Chioggia la tradizione della "benedizione della gola" con due candele incrociate (evocando anche la festa della Candelora del gi x.com