Mugello e Prato più vicini | la Regione stanzia 3,2 milioni per la provinciale 107

La Regione Toscana ha deciso di investire 3,2 milioni di euro per migliorare la viabilità tra Mugello e Prato. I fondi serviranno a rifare la provinciale 107, con l’obiettivo di ridurre il traffico e semplificare gli spostamenti tra le due zone. I lavori partiranno a breve e si concentreranno su tratti strategici per alleggerire le code e migliorare la sicurezza di chi percorre quella strada ogni giorno.

FIRENZE – Un investimento da 3,2 milioni di euro per ridisegnare la viabilità a nord di Firenze e alleggerire il traffico nell’area metropolitana. La Regione Toscana ha stanziato le risorse necessarie per avviare la progettazione della nuova provinciale 107, l’arteria che collega Vaglia a Calenzano. La notizia è stata formalizzata attraverso una lettera inviata dal governatore Eugenio Giani alla sindaca della Città metropolitana, Sara Funaro. La missiva, indirizzata per conoscenza anche ai primi cittadini di Vaglia, Calenzano, San Piero e Scarperia, segna il punto di svolta per un’opera attesa da tempo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Mugello Prato

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mugello Prato

Argomenti discussi: Mugello: cosa fare nel fine settimana – Gli eventi in programma; Vallata, il piano di Giani: Una fermata in più per il trasporto ferroviario. E le risorse per la viabilità; Il ritorno del picchio nero e la qualità dei boschi del Mugello; Maltempo, forte vento su Bologna: dirottati tre aerei e scoperchiata una piscina. Danni anche a Firenze e Genova.

Mugello, la Cina è più vicina. Gemellaggio con il Distretto di BeidaiheFirenze, 27 novembre 2025 - Hanno fatto rientro da poche ore dalla Cina il presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e gli assessori al Turismo e alla Cultura, Federico Ignesti e ... lanazione.it

Dalla Porta, ultimo appuntamento con il podio. Caccia alla vittoria al MugelloIl titolo è ormai sfumato, ma non l’occasione per provare a salire sul gradino più alto del podio. E... Il titolo è ormai sfumato, ma non l’occasione per provare a salire sul gradino più alto del ... lanazione.it

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, di Fi-Ovest, di Empoli e di Borgo San Lorenzo con il supporto di una botta inviata dal comando di Prato, stanno intervenendo dalle ore 15:05 nel comune di Calenzano sul tratto - facebook.com facebook