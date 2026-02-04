MSI rinnova la promozione Shout Out con sconti fino a 150 Euro

MSI lancia di nuovo la promozione Shout Out, offrendo sconti fino a 150 euro. La campagna punta a convincere gli utenti a aggiornare le loro postazioni gaming e di lavoro, puntando su prezzi più accessibili. La promozione resta valida per un periodo limitato, quindi chi vuole approfittarne deve muoversi in fretta.

MSI torna a farsi notare con il rinnovo della promozione Shout Out, pensata per incentivare l’aggiornamento di postazioni gaming e produttive. L’iniziativa, già apprezzata in passato, viene riproposta con una struttura più chiara e premi più interessanti. Gli sconti arrivano fino a 150 euro sotto forma di buoni Amazon, rendendo l’offerta particolarmente appetibile per chi sta pianificando l’acquisto di più componenti hardware. La promozione è già attiva e resterà valida fino alla fine di marzo. La nuova edizione di Shout Out è riservata esclusivamente agli acquisti effettuati su Amazon.it, con prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon: restano quindi esclusi gli articoli acquistati tramite marketplace di terze parti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

