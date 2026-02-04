Moviola Inter Torino | l’episodio arbitrale chiave

Nel match di Coppa Italia tra Inter e Torino, l’episodio che ha fatto discutere è arrivato al VAR. Durante il secondo tempo, l’arbitro ha consultato il monitor per un fallo in area e ha deciso di non assegnare il rigore ai nerazzurri, suscitando proteste e polemiche tra giocatori e tifosi. La decisione ha avuto un peso importante nel risultato finale, che si è concluso con la vittoria dei granata e l’eliminazione dell’Inter.

