Movida rumorosa a piazza Bellini | Tar condanna il Comune di Napoli

Il Tribunale amministrativo della Campania ha dato ragione ai residenti di Piazza Bellini, condannando il Comune di Napoli. Entro un mese, il Comune dovrà mettere in atto un’ordinanza per ridurre il rumore durante le notti, dopo le proteste per le serate troppo rumorose dei locali. La decisione arriva in un momento di tensione tra chi vive nella zona e chi frequenta i locali della movida.
Il Tribunale amministrativo della Campania accoglie il ricorso dei residenti di Piazza Bellini: entro 30 giorni il Comune dovrà emanare un’ordinanza per limitare il rumore notturno dei baretti. Rischio commissario ad acta in caso di ulteriore inattività. Il Tar Campania ha condannato il Comune di Napoli per l’inerzia mostrata nel contrasto all’inquinamento acustico legato alla movida notturna di Piazza Bellini. Con una sentenza pubblicata oggi, mercoledì 4 febbraio, i giudici amministrativi hanno imposto all’amministrazione comunale l’obbligo di adottare, entro 30 giorni, un’ordinanza finalizzata a ridurre il rumore prodotto dalla folla dei clienti dei baretti. 🔗 Leggi su 2anews.it
