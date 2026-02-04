Morto a 81 anni Mario Merlino l’anarcofascista finito anche nelle indagini di piazza Fontana

È morto a Roma Mario Merlino, l’anarcofascista coinvolto anche nelle indagini di piazza Fontana. Aveva 81 anni. Figura controversa degli Anni di Piombo, Merlino è stato protagonista di un percorso politico e culturale che ha acceso molte discussioni. Nel corso degli anni, il suo nome è rimasto al centro di polemiche e indagini, anche per il suo ruolo nel clima di quegli anni turbolenti.

Milano, 4 febbraio 2026 – È morto a Roma Mario Michele Merlino. Aveva 81 anni. Figura centrale e controversa degli Anni di Piombo, protagonista di un percorso politico e culturale segnato da forti contraddizioni e da un ruolo rilevante nel dibattito pubblico italiano tra gli anni Sessanta e Settanta, è stato intellettuale, scrittore e attivista politico. Nato a Roma il 2 giugno 1944, Merlino iniziò la propria militanza politica nell'area neofascista, aderendo ad Avanguardia Nazionale e partecipando nel 1968 agli scontri di Valle Giulia. Successivamente intraprese un percorso definito "trasversale", avvicinandosi agli ambienti anarchici e fondando il Circolo 22 Marzo insieme a Pietro Valpreda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

