Montella scontro al convento di San Francesco a Folloni | i frati dicono no all’ospedale di comunità

Stamattina a Montella si è alzato un polverone attorno al convento di San Francesco a Folloni. I frati del monastero hanno deciso di opporsi con fermezza all’idea di costruire un ospedale di comunità nei pressi della loro sede. La tensione tra le parti si è fatta palpabile, con i frati che hanno detto chiaramente di no al progetto che, fino a poco tempo fa, sembrava ormai vicino alla realizzazione. Nei pressi del convento, l’aria si è fatta pesante e i passanti si sono fermati a guardare la scena

Montella, stamattina. Nei pressi del monastero di San Francesco a Folloni l'aria era tesa come una corda tirata troppo. Mura del 1200, silenzio che di solito regge da solo. Oggi no.Il progetto del ComuneIl complesso, legato alla presenza di San Francesco d'Assisi, è finito dentro un progetto del.

