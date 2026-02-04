Monitorato cargo russo Sparta IV per movimenti sospetti al largo della Sardegna

La nave cargo russa Sparta IV sta facendo avanti e indietro al largo della Sardegna orientale. Da ore, i militari e le autorità monitorano i suoi movimenti sospetti. Inizialmente si pensava fosse diretta verso Gibilterra, ma ora sembra che continui a navigare tra le acque dell’isola senza una rotta chiara. La situazione tiene tutti con il fiato sospeso.

Sta navigando da diverse ore su e giù per la Sardegna orientale la cargo russa Sparta IV, che sembrava invece essere diretta verso Gibilterra. Secondo quanto riporta L’Unionesarda.it, l’imbarcazione fa parte della flottiglia che a metà gennaio era stata individuata nel Mediterraneo dalla Nato mentre, assieme alla Mys Zhelaniya, veniva scortata dal cacciatorpediniere della Marina russa, Severomorsk. Nei giorni scorsi, la stessa cargo era stata monitorata anche dalla “Virginio Fasan”, fregata missilistica della Marina Militare italiana. I movimenti della Sparta IV, già nota per essere una cosiddetta “nave fantasma” adibita a carichi particolarmente delicati - riferisce sempre L’Unionesarda. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Monitorato cargo russo Sparta IV per movimenti sospetti al largo della Sardegna Approfondimenti su Sardegna Orienta Nato in allerta per la nave russa Sparta IV in Sardegna, movimenti sospetti e cambio rotta del cargo La nave russa Sparta IV è stata avvistata in Sardegna, suscitando preoccupazione tra le forze di sicurezza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sardegna Orienta Argomenti discussi: Monitorato cargo russo Sparta IV per movimenti sospetti al largo della Sardegna; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: MONITORATO CARGO RUSSO SPARTA IV PER MOVIMENTI SOSPETTI AL LARGO DELLA SARDEGNA; Il cargo della morte russo davanti alle coste della Sardegna – cosa sta succedendo; Navi russe nel Canale di Sicilia, sfiorate le acque territoriali italiane. C'è anche il cacciatorpediniere Severomorsk. Monitorato cargo russo Sparta IV per movimenti sospetti al largo della SardegnaSta navigando da diverse ore su e giù per la Sardegna orientale la cargo russa Sparta IV, che sembrava invece essere diretta verso Gibilterra. Secondo quanto riporta L’Unionesarda.it, l’imbarcazione f ... msn.com IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «MONITORATO CARGO RUSSO SPARTA IV PER MOVIMENTI SOSPETTI AL LARGO DELLA SARDEGNA»Sta navigando da diverse ore su e giù per la Sardegna orientale la cargo russa Sparta IV, che sembrava invece essere diretta verso Gibilterra. agenziagiornalisticaopinione.it Monitorato cargo russo Sparta IV per movimenti sospetti al largo della Sardegna ilsole24ore.com/art/monitorato… x.com Su e giù da molte ore, davanti alla costa dell’Ogliastra, a est della Sardegna. Risulta anomala la rotta della nave russa Sparta IV, che sembrava diretta verso Gibilterra dal Mediterraneo centrale: il cargo di Mosca fa parte della flottiglia che intorno al 10 gennaio facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.