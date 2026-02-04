Molto contagiosa Grave una bimba di 2 anni in Italia allarme all’asilo

Una bambina di soli due anni e mezzo si trova in ospedale in condizioni critiche. La piccola è stata ricoverata al Sant’Orsola di Bologna, colpita da una forma rara e molto aggressiva di meningite tubercolare. L’allarme è alto in città, soprattutto tra i genitori dei bambini in asilo.

Una bambina di due anni e mezzo è ricoverata in gravi condizioni all’ ospedale Sant’Orsola di Bologna, colpita da una rara e aggressiva forma di meningite tubercolare. La piccola, residente a Santa Sofia, nell’Appennino forlivese, è stata trasferita d’urgenza nel capoluogo emiliano a causa delle complicazioni provocate dal Mycobacterium tuberculosis, batterio che in questa variante colpisce direttamente le membrane del cervello e del midollo spinale. La diagnosi ha subito acceso l’ allarme nella comunità locale e ha attivato immediatamente le autorità sanitarie dell’ Ausl della Romagna, che hanno predisposto un rigido protocollo di sicurezza per identificare eventuali contatti a rischio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Una bambina di due anni e mezzo di Santa Sofia è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

