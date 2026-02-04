Con la pioggia che continua a cadere, le piste lungo il Monte Amiata sono in difficoltà. Il weekend di sole e speranze si è spento, lasciando spazio alla realtà di un territorio che fatica a riprendersi dalle condizioni meteo avverse. La pioggia ha reso le piste scivolose e difficili da usare, e gli operatori sono preoccupati per lo stato di salute delle strutture. La stagione invernale si preannuncia complessa e ancora incerta.

L’ottimismo del weekend lascia spazio alla realtà, e la situazione sul Monte Amiata non è delle migliori. Le temperature in netto rialzo e la pioggia battente, caduta nelle ultime ore anche in quota, rischiano di compromettere parte del lavoro svolto nei giorni scorsi dagli operatori della società ’Isa Impianti’ per garantire la sciabilità delle piste. Dopo le nevicate recenti e l’intenso impegno nella produzione di neve artificiale, la perturbazione in atto sta mettendo a dura prova il manto nevoso. Nella giornata di ieri la pioggia è caduta in maniera insistente anche sulle piste, con effetti particolarmente evidenti sui tracciati più lunghi, che risultano già compromessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molta pioggia. Le piste lunghe in ’sofferenza’

Dopo le recenti abbondanti nevicate, Prato Nevoso ha registrato un aumento di visitatori, con le piste molto frequentate e code agli impianti di risalita.

