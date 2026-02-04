Modena Allo Zelocchi un frizzante Ambrosino

Questa mattina il Modena ha aperto le porte per l’allenamento settimanale allo Zelocchi. È stata la prima sessione dopo il mercato di gennaio, e l’attenzione era tutta su Giuseppe Ambrosino. Il nuovo attaccante ha mostrato subito una buona forma fisica, con energia e rapidità. I tifosi erano presenti, curiosi di vederlo all’opera, e lui non ha deluso. La squadra si è allenata con intensità, pronti a partire per la fase importante della stagione.

L'allenamento settimanale a porte aperte del Modena questa settimana è stato collocato al mattino. È stata la prima giornata di lavoro post mercato di gennaio, e la curiosità era tutta sui nuovi arrivati, o meglio sul nuovo arrivato Giuseppe Ambrosino che ha mostrato da subito una bella freschezza atletica. Mancava invece l'altro acquisto di ieri, ovvero l'esterno Antonio Imputato (che prenderà la maglia numero 90). Il classe 2004, prelevato a titolo definitivo dal Monopoli (e ben conosciuto da Andrea Catellani per i suoi trascorsi nel settore giovanile della Spal), è arrivato infatti a Modena soltanto nel pomeriggio.

